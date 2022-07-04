О бедном интерне замолвили слово

Законодательное собрание Карелии выступило с предложением внести поистине революционные изменения в российскую систему подготовки врачебных кадров. В частности – вернуть врачебную субординатуру и интернатуру в образовательный стандарт и сделать ее частью образовательного процесса в медицинских вузах.

В Карелии, как и в других регионах, медицина просто измучена постоянным кадровым голодом и нехваткой специалистов. Офтальмолог, невролог, отоларинголог, уролог и другие врачи в дефиците. Особенно острая ситуация в районах. Порой люди не могут получить квалифицированную медицинскую помощь – и для этого им приходится предпринимать дальние, недешевые и очень непростые поездки в Петрозаводск или в столичные города. И уже все понимают, что это ненормально, и дальше так продолжаться не может.

В последние десятилетия государство, прямо скажем, перевалило эту проблему на плечи регионов. Москва говорила: мол, создавайте врачам хорошие условия, привлекайте их зарплатами, доплатами, подъемными, квартирами… Пытались – и не один год. Но специалистов как не было, так и нет.

Наконец, организаторам и руководителям здравоохранения стало понятно: дело не в зарплатах и квартирах. Главная причина дефицита кадров – существующая система подготовки врачей. И пока эта причина не будет устранена, вперед мы не двинемся.

Навязанная нашему образованию так называемая «Болонская система» сыграла злую шутку. Оканчивая медицинский вуз, молодой врач получает так сказать общую специальность: как правило – это «Лечебное дело», то есть терапевт или семейный врач. А чтобы стать узкопрофильным специалистом, ему надо еще пройти двухлетнюю подготовку. Но это по плечу и по карману далеко не всем.

Врачи хорошо знают эту ситуацию и давно говорят о том, что в системе что-то не так. Вот что рассказала мне молодая врач из Петрозаводска, которая не захотела видеть свое имя в СМИ.

– Мне повезло: я поступила в вуз и отучилась на бюджетном отделении, то есть за счет государства. Что само по себе очень непросто, поскольку конкуренция и при поступлении, и во время учебы очень острая. И вот, наконец, получив заветный диплом, ты осознаешь, что ты еще не врач. Ты – как бы «полуфабрикат» врача. И тебе предстоят еще два года практического обучения, прежде чем ты сможешь работать по своей специальности. И тут выпускник остается, как правило, один на один со своей проблемой. Нужно искать, где тебя согласятся принять, нужно просто деньги где-то искать. Ведь ты еще не работаешь, не зарабатываешь… Вот представьте: мне, молодой выпускнице, пришлось ехать в другой регион, в другой город. Расходы на переезд, на аренду квартиры. Плюс за интернатуру мне пришлось заплатить в общей сложности почти полмиллиона рублей. А ведь еще и жить два года на что-то надо… Хорошо, что я тогда еще была не замужем и без детей. А с набранными тогда кредитами до сих пор расплатиться не могу…

Согласитесь, довольно странно, что при такой системе узкопрофильные специалисты в медицине еще вообще не вымерли как вид.

Наконец, об этом заговорили и представители публичной власти. Вот как комментирует ситуацию депутат Законодательного собрания Карелии, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец:

Количество бюджетных мест для интернов очень ограниченно. И выпускникам предлагается обучаться на платной основе. А такая возможность есть далеко не у всех. Кроме того, вузы обычно предлагают неполный перечень специальностей по клинической ординатуре. Поэтому часто получение специальности для выпускника медвуза связано еще и с переездом в другой регион. Поэтому выпускники часто не достигают тех целей, которые они перед собой ставили в профессии, а в регионах не получают тех специалистов, в которых есть острая нужда.

С радикальным предложением способа решения проблемы недавно выступил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович, сам врач по профессии.

России необходимо вернуться к отечественной системе медицинского образования! Министерство науки и высшего образования уже готовится к выходу из Болонской системы образования и это очень хорошая новость,

- считает Шандалович.

Обращаясь к коллегам по парламенту и к медицинскому сообществу, он сказал:

– Двухступенчатая система подготовки врачей по западным стандартам прижилась у нас плохо и негативно сказалась на кадровой политике российского здравоохранения. Это одна из причин того, почему у нас такая нехватка узкопрофильных медицинских специалистов, причем не только в отдаленных поселках, но и в городах.

Как было раньше? Медицинский вуз выпускал врачей с дипломом по специальности «лечебное дело». На 6 курсе студенты проходили так называемую субординатуру со специализацией по терапии, хирургии, акушерству и гинекологии. Дальше, по окончании вуза, выпускник поступал в интернатуру по этим же направлениям, по завершении которой мог работать самостоятельно врачом. Потом шла уже узкопрофильная специализация в клинической ординатуре по направлениям, например, в терапии, пульмонологии, эндокринологии и так далее.

Сейчас же после окончания вуза выпускники получают диплом участкового терапевта или участкового педиатра. А чтобы получить желаемую специальность, еще нужно поступить в двухгодичную ординатуру. Но, как говорят сами студенты, далеко не все смогут себе это позволить. Здравоохранение же, в свою очередь, страдает от нехватки необходимых кадров, многие из которых сегодня на вес золота.

И самое печальное, что после внедрения Болонской системы образования мы утратили большую часть практической подготовки врачей, которую они нарабатывали в субординатуре и интернатуре. Проблема серьезнейшая, но, уверен, решаемая. Ведь ничего нового придумывать не нужно. Вернув прежнюю школу подготовки врачей, а теперь еще и с внедрением инновационных технологий, поверьте, мы сможем переломить проблему кадрового дефицита в здравоохранении, – считает Элиссан Шандалович.

Медицинское сообщество и депутаты ЗС из врачебной среды предложение активно поддержали. Настолько, что для обсуждения проблемы был подготовлено и проведено заседание комитета по здравоохранению. Собственно, особой дискуссии предложение председателя парламента даже и не вызвало. Все понимают остроту проблемы и необходимость перемен.

Например, Александр Балашов, директор медицинского института ПетрГУ, сказал:

Нужно взять все лучшее и из советской системы, и из Болонской системы – и это будет оптимальный вариант подготовки врачебных кадров.

Михаил Уханов, депутат ЗС:

Надо повседневно в каждом районе, в каждой больнице заниматься вопросами подготовки кадров – думать не только не о сегодняшнем дне, но и о завтрашнем, о будущем медицины Карелии…

Было принято единодушное решение подготовить и направить в уполномоченные федеральные органы обоснованное, мотивированное обращение о необходимости пересмотреть систему подготовки врачей, в частности, вернуть вернуть в медицинские вузы программы субординатуры и интернатуры. В ближайшее время обращение уйдет на федеральный уровень. Нет сомнений, что его поддержат медики всех регионов, где кадровая проблема стоит не менее остро, чем в Карелии.

Между тем, по информации карельского минздрава, в настоящий момент обучение по медицинским проходят 630 человек, из них 74 – по программам ординатуры. 398 человек проходят обучение по программам специалитета, 158 - среднего профессионального образования. Медицинских специалистов привлекают на работу из других регионов РФ благодаря реализации программы «Земский доктор». В 2022 году запланировано приобретение для медработников 24 квартир на сумму более 40 млн рублей. Действует и ведомственная целевая программа «Обеспечение системы здравоохранения Республики Карелия квалифицированными медицинскими кадрами», направленная на предоставление трудоустроенным медработникам мер социальной поддержки.