Алименты за пропавших без вести должников заплатит государство

В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по РК прошел брифинг по итогам работы за первое полугодие с участием детского омбудсмена Карелии Геннадия Сараева.

На территории нашей республики за шесть месяцев этого года к уголовной ответственности было привлечено 135 должников за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Произведено 215 арестов имущества должников.

Серьезную озабоченность вызывает вопрос предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. По информации мэрии Петрозаводска, городскому округу предусмотрено выделение субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по обеспечению жилыми помещениями этой категории детей в сумме более 90 млн рублей.



Между тем уполномоченный по правам детей в Карелии Геннадий Сараев отметил, что качество предоставляемого детям-сиротам жилья не соответствует нормам, и сумма, необходимая в республике на обеспечение всех нуждающихся этой категории, составляет порядка 1млрд рублей.

