Парфенчиков заявил о возможности начать раньше отопительный сезон

Глава республики ответил на вопрос, которым задаются многие жители Карелии. Когда в домах включат отопление?

«В этом году, учитывая эпидемическую ситуацию, мы рассматриваем возможность начать отопительный сезон раньше нормативных сроков. Такое право у нас есть»,

- написал губернатор на своей странице в соцсети.

Как отметил Артур Парфенчиков, к этому вопросу следует подходить разумно и дифференцированно, так как климатические и погодные условия на севере и юге различаются. По словам главы, работы по подготовке к осенне-зимнему периоду завершаются.

Парфенчиков сообщил, что подготовка к отопительному сезону школ, больниц и поликлиник, других социальных объектов находится на заключительном этапе.

«В нынешнем году эта работа проходит значительно активнее, чем в 2019-м: тогда к началу сентября были готовы лишь 77 процентов объектов, а сейчас - более 90», - добавил он.