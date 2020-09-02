«Студента года» выберут в Карелии

Участники регионального этапа всероссийской премии «Студент года-2020» могут отправить заявки на конкурс до 20 сентября.

Участвовать могут студенты-очники профессиональных образовательных организаций в возрасте от 16 до 25 лет и студенты-очники вузов в возрасте от 18 до 25 лет. Также у участников должны быть оценки «хорошо» и «отлично», а также достижения в заявленной номинации.

Для участия в региональном этапе необходимо заполнить анкету в электронной форме, а также приложить отзывы, резюме, дипломы, благодарственные письма, грамоты, вырезки из газет, копии зачетки за два последних семестра. Подробнее о необходимых документах - в группе конкурса.

Номинации делятся на индивидуальные и коллективные. Участвовать можно не более чем в двух индивидуальных и одной коллективной номинации.

Фото: inform.kz