02 сентября 2020, 18:43
Могилу с останками красноармейцев раскопали в Олонецком районе
В неучтенном захоронении покоились останки семерых бойцов Балтийского флота
Поисковики Нижегородской области обнаружили 28 августа в районе устья реки Тулоксы Олонецкого района неучтенное воинское захоронение.
На следующий день, совместно с карельскими поисковиками, останки погибших воинов эксгумировали.
Как сообщает паблик поискового движения, было установлено, что на данном участке захоронены семеро бойцов 3 бригады моряков Балтийского флота.
В июле-сентябре 1941 года в течение 42 дней бригада, с другими частями Южной (Олонецкой) оперативной группы под командованием генерала Цветаева В.Д. держала оборону на рубеже реки Тулокса.
Фото: vk.com