Могилу с останками красноармейцев раскопали в Олонецком районе

Поисковики Нижегородской области обнаружили 28 августа в районе устья реки Тулоксы Олонецкого района неучтенное воинское захоронение.

На следующий день, совместно с карельскими поисковиками, останки погибших воинов эксгумировали.

Как сообщает паблик поискового движения, было установлено, что на данном участке захоронены семеро бойцов 3 бригады моряков Балтийского флота.

В июле-сентябре 1941 года в течение 42 дней бригада, с другими частями Южной (Олонецкой) оперативной группы под командованием генерала Цветаева В.Д. держала оборону на рубеже реки Тулокса.

Фото: vk.com