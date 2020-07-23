Алексей Пивоваров выпустил фильм о Сандармохе и Юрии Дмитриеве

Один из самых известный журналистов России Алексей Пивоваров, возглавляющий ныне Интернет-проект «Редакция», со своей съемочной группой побывал в Карелии и снял фильм о Сандармохе и деле главы карельского отделения «Мемориала» Юрия Дмитриева, приговор которому был вынесен на этой неделе.

Напомним, Дмитриева обвиняли в изготовлении порнографических материалов, насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери и незаконном хранении частей оружия. В итоге историк получил 3,5 года лишения свободы. Наш журналист подготовил репортаж с вынесения приговора Дмитриеву.

Сегодня фильм Пивоварова был опубликован на канале «Редакции». Он посвящен не только делу Дмитриева, но и Сандармоху, сталинским репрессиям и сохранившейся памяти о тех страшных событиях. В фильме выступили известные историки, журналисты, адвокат и дочь Юрия Дмитриева.

Стиль «Редакции» состоит в том, чтобы не делать выводов за зрителей. Каждый, кто смотрит материалы Алексея Пивоварова и его коллег, волен сам прийти к какому-то заключению.