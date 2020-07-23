Первый петрозаводский приют для животных показал пример другим

Текст и фото: Хельга Белянцева

Первому Петрозаводскому общественному приюту для животных в июле этого года исполняется 10 лет. Председатель приюта Владимир Рыбалко рассказал порталу «Петрозаводск говорит» о том, что изменилось за это время в сфере помощи бездомным животным в Карелии.

В 2008 году Петрозаводское городское общество защиты животных обратилось к руководству города с просьбой выделись участок земли для создания приюта. К тому времени перестал работать созданный в столице Карелии в конце 90-х годов приют «Лесси Плюс» (его владельцем был местный предприниматель), и помощью бездомным животным занимались немногие энтузиасты.

— Идея давно витала в воздухе. Наша организация — Петрозаводское городское общество защиты животных — была создана около 30 лет назад. Ее члены подбирали на улице собак и кошек, держали у себя на квартирах и пристраивали. Мы много лет надеялись на то, что в городе будет создан муниципальный приют, но на это постоянно не находилось денег,

— рассказывает Владимир Рыбалко.

К 2008 году ждать было больше невозможно. Первый мини-приют создали в сарае на улице Гоголя — перестроили под помещение для собак старый дровяник. Но там можно было одновременно разместить не более двух животных. Поэтому было решено попросить у города выделить место для строительства приюта.

Зоозащитники сами искали подходящие участки и отмечали крестиками на появившихся тогда Google картах. Через несколько месяцев из мэрии пришел ответ — участок выделили.

Однако оказалось, что место выбрано неудачно. Когда весной растаял снег, выяснилось, что приют будет располагаться на болоте. Пришлось исходить из того, что есть — нашли на этой территории более сухое место и засыпали к нему дорогу, проложили через болото своеобразную «гать». Для этого договорились со строительной организацией, которая привозила отходы производства от реставрировавшейся тогда гостиницы «Северной».

Энтузиастов-зоозащитников, строивших приют, в то время было немного — в основном, люди пенсионного возраста и студенты. Финансирования никакого также не было. Все делали своими силами, а также искали предпринимателей, которые могли чем-то помочь. Например, привезли два ларька с рынка — один из них стал первым домиком для кошек, второй использовали как кладовку и помещение для сторожа.

Домик для кошек, сделанный из ларька, до сих пор используется

Вольеры для собак, построенные десять лет назад

— Таким образом прошли два года, — продолжает Владимир. — Был построен домик для кошек, вольеры. Летом 2010 года к нам стали поступать первые животные. В одном из вольеров для собак поселился черный кот. Мы его каждый день кормили, поили, выгуливали и одновременно строили приют. Осенью к нам поступили первые щенки.

Зима с 2010 на 2011 год оказалась достаточно суровой, и мы поняли, что не выдерживаем. Не было ни одного помещения, где можно было согреться, не было возможности варить еду для животных — мы просто брали отходы в столовых. Не было даже воды — мы растапливали снег в электрическом чайнике.

— Было очень тяжело, — вспоминает руководитель приюта. — Мы пристроили животных и решили, что должны подготовиться лучше.

Весной 2011 года благодаря энтузиастам, которые смогли привлечь ресурсы, удалось провести нормальную электропроводку, выкопать колодец, закончить строительство вольеров, обустроить помещение для кошек. В июне 2011 года в приют вновь поступили собаки, а в июле кошки стали обживать свой новый домик. С тех пор животные содержатся здесь постоянно.

Поскольку количество собак и кошек все прибавлялось, приходилось строить для них новые помещения, но и этого было недостаточно. Сотрудники приюта задумались о том, что проблему бездомных животных необходимо решать на более глобальном уровне. Всех взрослых животных, которые поступали в приют, начали стерилизовать, построили ветеринарный блок.

Также зоозащитники начали проводить программы просвещения людей. Сначала они касались только тех, кто хотел взять животных из приюта — рассказывали, как правильно за ними ухаживать. Потом установили контакты с коллегами из всероссийского фонда «Забытые животные», с их помощью удалось получить грант на льготную стерилизацию собак.

— Это первая подобная акция в истории Карелии. Началась она в 2017 году и уже сейчас проведены две такие компании, через которые прошли около 4000 собак, — рассказывает Владимир Рыбалко.

— Эта акция направлена не только на то, чтобы люди могли с большой скидкой стерилизовать свое животное, но она касается и просвещения. То есть люди, которые не понимали, зачем эту нужно делать, теперь имеют возможность получить информацию. Таким образом становится меньше бездомных щенков на улицах и меньше их оказывается в конечном счете и у нас.

— Существует проблема подбрасывания, когда щенков и котят приносят к приюту целыми коробками, — сетует Владимир. — Люди не понимают, что приют не может принять сразу всех бездомных животных, или тех, от которых отказались хозяева.

Так, в начале июля в приют подбросили кошку Кнопу. Имя бывшие хозяева написали на коробке, где, кроме кошки, были ее игрушки, лоток, мисочки и корм. А три дня назад возле приюта к столбику привязали породистую собаку. Рекордом же по словам Владимира можно считать случай, когда к дверям приюта подкинули сразу 11 кошек в одной клетке.

Как отмечает руководитель приюта, ситуация с бездомными животными в республике остается сложной. Однако зоозащитники стараются постепенно решать проблему. Если в 2008 году в Карелии не было ни одного действующего приюта, то сейчас их больше десяти.

— Мы показали пример того, что это реально, что силами энтузиастов можно чего-то добиться. — говорит Владимир Рыбалко.

— Глядя на нас или получая от нас консультативную помощь, стали появляться приюты по всей Карелии. В Петрозаводске и окрестностях города — «Дорога домой», «Ковчег», «Надежда», «Преданные сердца». Два приюта есть в Кондопоге, есть приюты в Медвежьегорске, в Сегеже, в Олонце, в Суоярви, отлично работает приют в Костомукше, создаются приюты в Беломорске, Кеми, Питкяранте, Сортавале.

Нормально работающие в районах приюты, утверждает Владимир, способны быстрее решить проблему бездомных животных, чем центральные приюты в столице Карелии. В Петрозаводске бездомные собаки насчитываются сотнями, особенно по промзонам. А если городок небольшой, и собаки там исчисляются десятками, то при эффективной работе, приют может исправить ситуацию за 2-3 года.

— Например в городе Суоярви раньше было до 70 бездомных собак, а сейчас осталось всего несколько. Потому что они, проводя комплексную программу по борьбе с бездомностью, решили этот вопрос. Если приют находит взаимопонимание с местными властями, результаты очень быстро бывают видны. В Петрозаводске мы не можем решить проблему только за счет того, что берем животных в приют.

Однако и в столице республики с помощью зоозащитников удалось значительно улучшить ситуацию. Лет 15 назад, по словам Владимира Рыбалко, в Петрозаводске было около полутора тысяч бездомных собак, которые постоянно плодились. А теперь их в два-три раза меньше.

— Сейчас мы стерилизуем собак на промзонах, — рассказывает Владимир. — Многие собаки, которые у нас находятся после стерилизации в новом закрытом вольере — с промышленных предприятий в районе Томицы, Силикатного завода и так далее. Потом мы их возвращаем обратно. Этот метод, когда собаку стерилизуют и возвращают обратно, мы не рекомендуем для жилых кварталов. Ведь когда люди вызывают отлов, они хотят, чтобы стая собак не жила во дворе. Им не важно, стерилизованы животные или нет. Рано или поздно кончится тем, что собак просто потравят.

Новые закрытые вольеры, где сейчас содержат собак после стерилизации

Карельские зоозащитники активно взаимодействуют с властью. Благодаря их усилиям удалось принять в 2013 году республиканский закон о безнадзорных животных, который заложил правовую основу для приютской системы. Если раньше бездомных собак отстреливали, то теперь это стало, по крайней мере, формально, запрещено. Все бездомные животные должны вывозиться в приюты.

Сейчас в Первом петрозаводском общественном приюте содержится свыше 100 собак и 70 кошек. Эти цифры остаются неизменными уже в течение нескольких лет. В год удается пристроить около сотни собак и больше ста кошек. Стерилизуются все взрослые животные.

— Задача любого приюта — найти для бездомных животных новый дом, — говорит Владимир Рыбалко. — Каждый день за нашими собаками и кошками ухаживают 5 человек, сотрудников и волонтеров. Есть у нас и ветеринарный фельдшер.

В этом году приют получил грант Главы республики на стерилизацию кошек и закупку ветеринарного оборудования. Но он не может покрыть расходы на строительные работы. Поэтому сейчас главная проблема — замена обветшавших вольеров, которые были построены еще 10 лет назад.

Из-за ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, пришлось прекратить акции по сбору помощи в супермаркетах. Также оказалось под вопросом обустройство гостевого домика, который строили на спонсорские средства при содействии правительства Карелии, но из-за пандемии финансирование прекратилось.

На заднем плане — новый гостевой домик

Пришлось через соцсети обратиться за помощью к неравнодушным людям — благодаря им удалось собрать недостающие средства, и теперь работа идет полным ходом. Совсем скоро здесь не только смогут отдыхать волонтеры, но также планируются просветительские занятия для взрослых и уроки доброты для детей. А пока сотрудники приюта проводят различные акции в соцсетях и очень благодарны всем, кто на них откликается.

Благодаря неравнодушным людям, стройка продолжается

Как раз в тот самый день, кода Владимир Рыбалко беседовал с журналистом «ТВР-Панорамы», в приют приехала петрозаводчанка Илона и привезла подарок. Женщина рассказала, что недавно они с мужем Сергеем отмечали серебряную свадьбу. Гостей предупредили, что вместо подарков лучше сделать посильный взнос в пользу приюта для животных. Илона предала руководителю приюта красивую коробочку, в которой, как выяснилось позже, оказалось 7 тысяч рублей!

— Вот так мы и существуем, — говорит Владимир Рыбалко. — Просто люди, которые неравнодушны — не государство, не власти — нам в основном помогают. Бюджет приюта в месяц — от 200 до 250 тысяч рублей. Это на всё: зарплаты, корма (в месяц требуется тонна крупы для собак и несколько десятков килограммов сухого корма для кошек), ветобслуживание, отопление, транспорт, лечение. И мы должны за месяц это насобирать, хотя мы не занимаемся никакой коммерческой деятельностью. Поэтому нам так дорога любая помощь.

Все, кто хочет помочь приюту для животных или взять домой собаку или кошку, могут звонить по телефону +79116642406 (11.00- 18.00) или обращаться в группу ВКонтакте vk.com/petropriut.