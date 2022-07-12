Алексей Павлов: Система запускается поэтапно

О текущем положении дел в обращении с твердыми бытовыми отходами на заседании Комитета по агропромышленной политике, природопользованию и экологии депутатам рассказывали заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Алексей Павлов и исполняющий обязанности директора «Карельского экологического оператора» Павел Дегтярев.



Строительство «экотехнопарка» под Петрозаводском – на стадии выделения участка. 20 мая должно было состояться итоговое заседание комиссии Росприроднадзора, где должны утверждаться документы по «экотехнопарку». Но положительного решения экспертизы пока нет – видимо, еще не устранены ранее высказанные замечания.







Система запускается поэтапно,

- сказал Алексей Павлов.

Первый этап, по его оценке, завершен: сложилась система по обращению с ТКО. Второй этап – охват населения, оборудование и содержание контейнерных площадок, налаживание раздельного сбора мусора. А уж там – переход к переработке мусора.



В республике пока создается инфраструктура для сбора и временно складирования отходов: контейнерные площадки и площадки хранения. Районы получают субсидии. 58 миллионов рублей республика получит на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора,

- сообщил Павлов. И это хорошая новость.







Есть и еще позитивный сдвиг. В 2021 году в республике ликвидировано 400 несанкционированных свалок. Районам дается на это субсидия. Нарушителей, сваливающих мусор где попало, активно ловят, в том числе с использованием «фотоловушек». Привлечены к ответственности 27 человек.



Еще из новостей: перенос свалки в Беломорске должен быть разрешен в 2023 году. Свалка находится в водоохранной зоне Белого моря. Территория подвержена подтоплению. Оставить свалку там нельзя. Сейчас мусор из Беломорска вывозится в Сегежский район. А Беломорскую свалку необходимо рекультивировать – документы сейчас находятся на рассмотрении минприроды России. Цена вопроса - 368 миллионов рублей. А после 2024 года будет идти работа по вывозу и рекультивации всех свалок в районах Карелии.



По мнению парламентариев, одна из причин появления мусора в местах отдыха – поведение людей, в том числе, местных жителей.

Сумасшедшая замусоренность наших зон отдыха, пляжей на территории всей республики. Большое количество жалоб поступает на состояние пляжа в Эссойле на Сямозере. Я обратила внимание, что там стоит много машин, но большинство из них с номерами нашего региона. Хотя и туристы вносят определенную лепту в засорение пляжей,

- сказал вице-спикер парламента Ольга Шменик.



С ней согласилась зампредседателя Комитета Натали Карапетян, которая привела в пример озеро Линдозеро в Сегежском районе. Там регулярно проходят акции по очистке побережья в рамках программы «Чистая Арктика».



Экологическое просвещение дает результаты. Большинство приходит со своим пакетами и убирает за собой, но возможно ли организовать пул волонтеров, чтобы они выходили с инспекциями и следили за чистотой?,

- обратилась она к заместителю министра.



По словам Алексея Павлова, он разделяет обеспокоенность депутатов и министерство уже ведет работу по привлечению волонтеров.



На заседании комитета обсуждалась возможность выделения дополнительных субсидий органам местного самоуправления. По словам председателя комитета Марины Гуменниковой, возможно, следует предусмотреть такие средства в республиканском бюджете.

В наш адрес поступает много обращений от жителей, которые обеспокоены ситуацией. Мы понимаем, что нужна системная работа, что без комплексного подхода эту ситуацию не исправить,

- считает депутат.