Шандалович изучил проблемы приграничных поселков Карелии

На масштабную реконструкцию пограничного пропускного пункта Вяртсиля запланированы 2 млрд 812 млн рублей из федерального бюджета. Ожидается, что после реконструкции пропускная способность МАПП Вяртсиля составит 1 млн 727 тысяч 900 транспортных средств в год. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович.



Пока соседняя Финляндия собирается возводить забор у российской границы, мы, напротив, делаем все для удобства туристов и увеличения пропускной способности границы. Надеюсь, что у наших европейских соседей, с которыми у нас большое добрососедское прошлое, которое сложно просто так перечеркнуть, все же возобладает здравый смысл, и те цели и задачи, которые мы ставим модернизацией пропускного пункта, в общем-то, ради обеих сторон, будут востребованы,

- написал Шандалович в соцсети.



Спикер карельского парламента посетил Кааламо и Вяртсиля - приграничные поселки Сортавальского района. По его словам, поездка состоялась перед важным заседанием комитетов Совета Федерации на тему развития приграничных регионов, которое состоится уже в эту среду, 13 июля.





Шандалович отметил, что в целом впечатление от приграничных населенных пунктов позитивное. Многое сделано в части благоустройства по программам инициативного бюджетирования. Активно развивается туристический бизнес. Работают предприятия. Однако есть и проблемы, о которых рассказали представители поселковых администраций и местные жители.

Одна из наиболее актуальных – состояние дорог местного значения. Есть и кадровые проблемы. Например, в Кааламо ФАП новый, но нет постоянного фельдшера.

А в Вяртсиля, где проживают порядка трех тысяч человек, жалуются на отсутствие Дома культуры. Кроме того, требуют ремонта амбулатория и школа.





Огромную, по сути дела, ключевую роль в жизни Вяртсиля играют местные предприятия - метизный завод и завод по лесопереработке, на которых трудятся более 250 человек, что очень весомо для небольших населенных пунктов. Оба предприятия до санкций работали довольно успешно, но очевидно, что теперь им теперь потребуются дополнительные меры поддержки,

- считает Шандалович.



Еще одна чрезвычайно важная проблема – завершение в Кааламо строительства водоочистных сооружений, которое велось по программе приграничного сотрудничества «Карелия». Сейчас финансирование проекта приостановлено, но поскольку он уже прошел экспертизу, будет правильным найти другие источники финансирования и довести дело до конца.



И, пожалуй, то, на что следует обратить особое внимание – условия, в которых проживают военнослужащие и их семьи. Они также нуждаются в улучшении/





Все перечисленные проблемы Шандалович обещал донести до членов Совета Федерации.

Постараемся убедить коллег как можно быстрее принять решения по модернизации инфраструктуры карельских приграничных поселков,

- сказал он.



Ранее в федеральном центре уже заявили о необходимости специальной государственной программы социально-экономического развития приграничных территорий.