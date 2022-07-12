В Карелии будет введен новый порядок выдачи охотничьих лицензий

Сегодня в Законодательном собрании Карелии депутатский комитет по агропромышленной политике, природопользованию и экологии рассмотрел законопроект, которого давно ждали, без преувеличения, тысячи жителей республики.

В рамках законодательной инициативы Главы республики Парфенчикова вносятся кардинальные изменения в порядок распределения и выдачи охотникам разрешений на отстрел лося и медведя.

Представил законопроект замминистра природных ресурсов Карелии Павел Николаевский, который подчеркнул:

Вопросы организации охоты в Карелии – социально значимые.

И действительно, в республике насчитывается более 126 тысяч охотников. Причем для многих это не просто хобби, но и средство выживания семей. Охотничьи угодья в республике занимают 16,5 млн гектаров, большая часть – общедоступные. А вот количество дичи – не бесконечно. Численность популяции лося составляет примерно 21 тысячу особей, медведя – около пяти тысяч. Понятно, что просто невозможно давать лицензию всем желающим, приходится определять порядок выдачи лицензий. И удовлетворяется в лучшем случае каждая десятая заявка.

На протяжении многих лет и доныне действует порядок выдачи охотничьих лицензий в порядке очередности подачи заявлений. То есть, как говорится, «кто первый встал – того и тапки». С учетом того, что заявления можно подавать в электронном виде, все лицензии разлетаются буквально в первые секунды. Государственная информационная система оказывается перегружена. Тем более, что находится множество «особо одаренных» граждан, которые подают заявления роботизированным способом – с помощью специальных компьютерных программ.

Справедливостью тут и не пахнет. Жителям районов Карелии, где скорость интернета порой существенно ниже, чем в городе, практически не имеют шансов подать заявление. В то же время «умельцы» умудряются получать по нескольку лицензий – и понятно, что не для себя. Нередко лицензии на отстрел дичи получают «виртуальные» охотники, которые даже не имеют охотничьего оружия. Понятно, что переуступка лицензий стала для многих супервыгодным бизнесом.

Что вызывает негодование граждан,

- заметил замминистра.

Законопроект, внесенный Главой республики, предусматривает совершенно иной порядок распределения лицензий. Если коротко, то порядок предлагается такой.

- Открытой жеребьевкой распределяются 50% заявлений. Этот вариант применяется сегодня в 24 российских регионах, и охотники довольны.

- Остальные 50% распределяются так: 20% - общественным помощникам охотинспекторов, 30% - волчатникам.

- У волчатников будет преимущество: они смогут получать разрешение охоты на лося не только в том районе, где проживают, но и в других районах Карелии.

- Максимальное количество разрешений должны получать местные жители.

Замминистра Николаевский пояснил, что жеребьевка будет производится комиссионно, с участием чиновников, представителей охотничьей общественности и депутатов. Все поданные заявления будут перемешаны в специальном устройстве, а дальше будут вслепую вытаскивать заявления «счастливчиков». По каждому району жеребьевка будет проводиться отдельно. От каждого гражданина будет приниматься только одно заявление, чтобы исключить двойное выделение лицензий. Подать заявление можно лично, или электронным способом, или почтой. По мнению министерства, это будет справедливо и прозрачно.

Именно к прозрачности и открытости процедур жеребьевки призвали депутаты и присутствовавшие на заседании охотники.

А заместитель председателя ЗС Ольга Шмаеник резюмировала:

Свершилось! Мы долго к этому шли и вот поставили точку. Уже охотники об этом узнали, просят передать большое спасибо! Огромная просьба к министерству: все делать максимально гласно. Чтобы исключить все сомнения и подозрения. Надо обеспечить максимальное участие граждан.

Комитет единогласно поддержал законопроект и, более того, рекомендовал Законодательному собранию принять его сразу в двух чтениях на ближайшей сессии.

Этот законопроект долгожданный. Мы полностью поддерживаем инициативу Главы Республики Карелия Артура Олеговича Парфенчикова. Надо отметить, что над законопроектом работала рабочая группа, рассматривалось большое количество предложений и методик. Надо сказать, что предложение о жеребьевке в системе распределения лицензий - оптимальный вариант, и, надеемся, что те неурядицы, которые раньше возникали у охотников в связи с распределением лицензий, будут нивелированы,

- подвела итоги обсуждения руководитель Комитета Марина Гуменникова.