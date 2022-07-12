Карелия получит 58 миллионов на контейнеры для раздельного сбора

Карелия получит 58 миллионов рублей, на которые сможет купить более двух тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом сообщил первый замминистра природных ресурсов Алексей Павлов на заседании профильного комитета ЗС РК.



Деньги поступят в этом году из федерального бюджета благодаря победе в конкурсе. Один из депутатов спросил, куда будут вывозить отсортированный горожанами мусор.

«Конкурс предусматривал создание инфраструктуры для последующего раздельного использования ТКО. Планируется создание объекта по переработке раздельного собранного ТКО в Петрозаводске»,

— ответил Павлов.



По информации чиновника, поставка контейнеров запланирована на срок не ранее октября. Депутат спросил, есть ли вообще сейчас в Карелии предприятия, которые занимаются переработкой мусора. По словам Павлова «как таковых» предприятий нет, есть «отдельные объекты». (фото unsplash.com, Robert Linder)