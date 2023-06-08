Акула атаковала купающихся на пляже в Хургаде, один человек погиб

В Египте произошла трагедия. Купающихся атаковала акула, передает Life. Со слов очевидцев, мужчина и женщина плавали недалеко от берега на центральном пляже Хургады, когда на них напала хищница. Женщина смогла выплыть, мужчине спастись не удалось. В Интернете опубликовано видео с моментом нападения акулы.

По сообщению Ассоциации туроператоров России, после случившегося власти страны пока не объявляли о закрытии пляжей в Хургаде.

«С клиентами туроператоров РФ в Египте, по текущей информации, все в порядке. Полностью разделяем в этой связи призыв консульства РФ в Хургаде строго руководствоваться устанавливаемыми египетскими властями запретами на купание и дайвинг, неукоснительно соблюдать поступающие от сотрудников гостиниц и береговой охраны сигналы к выходу на сушу», - цитирует РИА Новости вице-президента АТОР Артура Мурадяна. // видео URA.ru/ фото скриншот видео Life