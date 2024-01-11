Актеров для съемок в новом фильме набирают в Петрозаводске

Для съемок в короткометражном фильме «Кира снова дома» ищут актеров. Кастинг пройдет в феврале.

Проект является некоммерческим, ролей в короткометражке много, отметили в паблике «Кино Карелия».

Для съемок нужны дети от 7 до 17 лет, а также взрослые от 20 до 45 лет. Анкету для участия можно заполнить здесь.

По сюжету, в семье пропадает 15-летняя девочка, ее ищут, а через пять лет она возвращается. // фото unsplash.com/ Jacob Owens