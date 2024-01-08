Наступили Святки. Как правильно их встретить и праздновать

Православные христиане 7 января каждого года отмечают не только Рождество, но и начало Святок. Что такое Святки? Это праздничный период в 11 дней, который длится до Крещения. С какими церковными и народными традиция связан этот период, напоминает издание «Вечерняя Москва».

Святки хоть и считаются единым периодом с 7 по 17 января, но его можно разделить на три части — в соответствии с содержанием службы в храмах:

с 7 по 13 января проходит праздник Рождества Христова;

14 января — Обрезание Господне по плоти и святителя Василия Великого;

с 15 по 17 января — подготовка к Богоявлению.

В эти дни уже не нужно соблюдать пост и преклонять колени, но еще нельзя венчаться. Святки считаются праздничным временем, поэтому принято не только ходить на службы, но и в гости. Популярны и рождественские сценки.

В народе же Святки обладают немного иной славой, поэтому и празднуют их иначе, устраивая народные гуляния, колядки и гадания. Церковь к этому относится неодобрительно. Считается, что именно в Святки стирается грань между мирами, и можно что-то предсказать или получить какой-то знак.

Святочных гаданий множество, вот некоторые.

Бросить валенок через плечо на дорогу, куда укажет носок валенка — в ту сторону и выдадут замуж.

Покормить курицу зернами. Нужно их сперва подсчитать, потом дать курице немного поклевать, а потом подсчитать заново. Если осталось четное количество — незамужняя девушка найдет пару.

Узнать по петуху характер будущего мужа. Нужно поставить перед петухом курицу, зеркало и миску с водой. Если подойдет сперва к курице — муж будет бабником, если к зеркалу — красив или самовлюблен, если к воде — пьяницей.

Узнать имя суженого. Нужно выйти в полночь на дорогу и спросить имя у первого встречного — так и будут звать будущего мужа.

Пожечь нить. Подружкам можно встать в круг, взять одинаковые по длине нити и поджечь их. У кого раньше догорит — та и выскочит замуж.

Увидеть в зеркальном коридоре. Для этого нужно запереться в комнате и поставить два зеркала друг напротив друга, с двух сторон поставить свечи. В получившемся зеркальном коридоре и покажется суженый. // Фото:

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