Легко ли быть Дедом Морозом, рассказали самодеятельные артисты

У Деда Мороаз и Снегурочки, самых популярных героев новогоднего праздника, есть главная установка: весело встретить Новый год. Задачу предстоит выполнить на все 100%, независимо от того, актер ты или не актер. Так, в Пряжинском районе Дедов Морозов и Снегурочек со стороны брать не стали, а воспитали в своих коллективах.

Создавать праздничное настроение для детей и взрослых, оказывается, большая премудрость. Дед Мороз из деревни Савиново, который назвался Андреем Агафоновым, рассказал, как он дарил подарки, зажигал огоньки на елке и без устали водил с детьми хороводы. Катя Совинская из Ведлозера стала главной Снегурочкой на школьном вечере. Самодеятельные артисты рассказали о трудностях перевоплощения.

Шестидесятитрехлетнему пенсионеру Андрею Александровичу впервые пришлось быть Дедом Морозом. Дебют состоялся на новогоднем утреннике в савиновской школе–саду.

- Я заранее усердно начал готовиться: учил слова по сценарию, нашел валенки, примерил костюм и бороду (из школьного реквизита). Под красную шубу надел несколько свитеров, чтобы придать объем моей сухощавой фигуре. А для пущей убедительности, изменил свой голос. Главное, чтоб меня никто не узнал. Савиновцы запомнили, как на прошлогодних праздниках дети раскусили Деда Мороза очень быстро. Они определили, что под курчавой бородой прятался всем знакомый дядя Вова,

— смеется Андрей Агафонов.

Справиться с искусством перевоплощения мужчине вполне удалось. На протяжении всего праздника Андрей организовывал подвижные игры, внимательно слушал стихи ребятишек, пел с ними песни, щедро раздавал подарки. И при этом его никто не узнал!

- В многочисленных одеждах и в валенках я почувствовал, что вот-вот растаю. Было невыносимо жарко. Но в финале еще предстояла фотосессия,

— уточнил артист.

Роль Снегурочки не менее ответственная. Как-никак она приходится внучкой главного волшебника. А ему надо соответствовать.

О своих впечатлениях в роли Снегурочки рассказала ученица девятого класса ведлозерской школы Екатерина Совинская.

- Снегурочкой мне пришлось побывать на встрече Нового года в школе села Ведлозеро среди сверстников. Признаюсь, что для моих одноклассников я была «просто Катя», а не Снегурочка,

— рассказала девушка.

Тем не менее, Катя чувствовала всю ответственность возложенной на нее миссии. Она понимала, что настроение на празднике в большинстве случаев, зависит от главных героев, в том числе и от нее, Снегурочки. Она провела для подростков зажигательный флешмоб. Танцевать понравилось всем. А потом состоялась встреча с детьми детского сада.

- А вот малыши приняли меня за настоящую внучку Деда Мороза и с удовольствием читали стихи нам с Дедушкой. Мне очень понравилась роль доброй волшебницы,

— сказала Катя.

После всевозможных игр, хороводов и песен Деда Мороза и Снегурочку так просто отпускать никто не хочет. Каждому хочется сфотографироваться с волшебными героями.

- Я беру малыша на руки, а он смотрит не в объектив фотоаппарата, а на меня – старается поближе рассмотреть: заглядывает в глаза и щупает бороду. С меня пот течет в три ручья, а марку надо держать!,

— улыбается Андрей Агафонов.

Нашим героям понравилось быть не просто сказочными персонажами, а нести людям радость и дарить чудо. //фото: Андрей Агафонов и Анна Совинская