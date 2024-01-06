Митрополит Константин поздравил жителей Карелии с Рождеством

В Сочельник Митрополит Петрозаводский и Карельский Константин поздравил всех жителей Карелии с наступающим праздником Рождества Христова.





"Дорогие отцы, братья и сёстры, жители нашей прекрасной Карелии! Сердечно поздравляю всех вас с наступившим Новым годом и праздником Рождества Христова! В эту святую Рождественскую ночь мы мысленно, через две тысячи лет возвращаемся к тому времени, когда произошло величайшее чудо в мире: воплощение, рождение во плоти Сына божьего Иисуса Христа. Это событие вселенской значимости, когда бесчисленное ангельское воинство пело: слава Богу и на Земле мир",

- говорится в поздравлении митрополита Константина.

Митрополит напомнил слова апостола Павла, который поясняет, что настоящий мир – это воплотившийся Христос, разрушивший стену отчуждения между Богом и грешным человечеством. И первыми словами ангела Господня к Вифлеемским пастухам были: «Не бойтесь!». И вот эти слова обращаются и к нам сейчас, спустя две тысячи лет. Христианам не годится бояться, унывать, раздражаться, злобствовать. // Видео: телеканал "Ника плюс".