Рекламное агентство «Промо» представило новогодний клип

По новогодней традиции под занавес года Рекламное агентство «Промо» представило новый праздничный клип. В этом году музыкальной основой новогоднего клипа стал марш из балета «Щелкунчик».

Двухактный балет Пётр Ильич Чайковский сочинил на либретто Мариуса Петипа по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». Премьера состоялась 6 декабря 1892 года в Мариинском театре в Санкт-Петербурге. С тех пор - уже 131 год - балет триумфально идет во многих театрах России и мира, в том числе и в Музыкальном театре Карелии.

В новогоднем клипе «Промо» снялись и взрослые, и дети. В роли дирижера - глава медиахолдинга «Ника» Андрей Мазуровский.

Рекламное агентство «Промо» и телеканал «Ника плюс» поздравляют вас с наступающим Новым годом! Желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения. Добро, как в балете «Щелкунчик», обязательно победит! // Видео: Рекламное агентство «Промо».