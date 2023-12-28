Старинный дом 1874 года постройки отреставрировали в Заонежье

В деревне Дудниково в Заонежье после реставрации открыли дом Тита Серова 1874 года постройки. Строение освятил настоятель Спасо-Кижского прихода протоиерей Павел Лехмус, рассказали в пресс-службе музея-заповедника «Кижи».

Двухэтажный дом вмещает одиннадцать жилых квартир с мебелью, есть кухня и горячая вода. На этажах есть туалеты и душевые, также в доме есть хозяйственные комнаты со стиральными машинами. На втором этаже – общая зала.

Этот дом один из самых больших исторических жилых построек Заонежья. В нем будут жить сотрудники музея, которые трудятся на острове Кижи, а также гости острова. Дом Тита Серова в следующем году отпразднует 150-летний юбилей. Внешне он выглядит так же, как и в момент постройки. // фото freepik.com/ grointstudio