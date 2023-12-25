Актеры из Карелии снялись в одном из российских сериалов

Актеры «Творческой мастерской» Валерий и Людмила Баулины снялись о втором сезоне сериала «Настоящий». Его первый сезон вышел на Пятом канале.

Карельских актеров можно будет увидеть в третьей серии второго сезона. Они участвовали в съемках «под занавес года», рассказал Валерий Баулин на своей странице ВКонтакте.

- Новый опыт в нашу актерскую копилку, и еще это уже пятый проект, где мы играем семейную пару!

– написал он.

По сюжету артисты играют людей, которые встретились в доме престарелых и решили обвенчаться.

Роль отца Александра играет актер Егор Пазенко. По словам карельского артиста, с ним работалось легко, а режиссер Арменак Назиян добавлял энергии в каждую сцену. // фото: OsloMetX/ pixabay.com