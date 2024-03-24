Агрессивный житель Карелии был близок к убийству возлюбленной

В Костомукше завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в угрозе убийством, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, в начале января подозреваемый угрожал убить свою сожительницу. Он был пьян, взял в руку нож и сказал: «Не доводи меня, а то прибью». Ранее он уже вел себя агрессивно, а в новогоднюю ночь пытался задушить возлюбленную. Поэтому на этот раз женщина сильно испугалась, убежала на общую кухню и вызвала полицию.

Материалы дела переданы в суд. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Mehrpouya H