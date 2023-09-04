Африканские языки начали изучать в школах Москвы

Новый предмет появился в расписании уроков трех общеобразовательных школ Москвы. Это африканские языки, передает РИА Новости, ссылаясь на столичный департамент образования и науки.

В частности, в школе № 1517 дети с этого года изучают суахили, в школе Центра педагогического тоже, а в школе № 1522 детям преподают амхарский язык.

Эти предметы школьники учат как второй иностранный. Цель – создать мотивацию к дальнейшему изучению Африки. Так, на суахили говорят в Кении, Танзании Уганде, Конго. Амхарский является государственным языком Эфиопии, его также используют в Сомали, Эритрее и восточных районах Судана. // фото: sobima/ pixabay.com