Аферисты заставили пенсионера взять кредит, пригрозив уголовным делом

Лже-работник банка сообщил 76-летнему петрозаводчанину в телефонной беседе о том, что мошенники взяли на его имя кредит на 200 тысяч рублей.

Менеджер предложил пенсионеру принять срочные меры, чтобы не потерять деньги и отменить кредитную заявку злоумышленников, сообщили в пресс-центре МВД по Карелии. Собеседник предложил мужчине самому подать заявку на кредит, пояснив, что его заявка будет в приоритете, а аферисты не смогут обналичить деньги.

Если же пенсионер откажется, лже-банкир, ссылаясь на некие регламенты, пригрозил ему уголовной ответственностью. Пенсионер кредит взял, а затем, послушавшись убедительного менеджера, перевел деньги через банкомат на безопасный счет.

Потерпевший петрозаводчанин обратился в полицию с заявлением. В МВД возбудили уголовное дело. (фото pixabay.com, Peggy_Marco)