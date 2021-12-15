Молодой мужчина пойдет под суд за избиение подростка

26-летнего молодого человека обвинили в причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Все происходило весной 2021 года во дворе жилого дома в Сегеже.

В Следкоме считают, что мужчина использовал малозначительный повод для нападения. Из хулиганских побуждений обвиняемый ударил кулаком 15-летнего подростка. Несовершеннолетний получил сотрясение мозга и травму головы. Эксперты квалифицировали полученные подростком телесные повреждения как тяжкий вред.

Уголовное дело направили на рассмотрение в суд. Молодому человеку может грозить до десяти лет лишения свободы. (фото pixabay.com, ToNic-Pics)