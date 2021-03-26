Адресные таблички в Петрозаводске станут двуязычными

В Петрозаводске утвержден новый порядок установки адресных табличек. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Определены единые требования к виду, оформлению, размещению и эксплуатации указателей. Для табличек устанавливается размер, цвет, а также шрифт. За основу был взят внешний облик петрозаводской таблички 1950-х годов, когда использовались двуязычные домовые аншлаги. Подобные адресные знаки можно до сих пор увидеть на Перевалке, Старой Кукковке, Зареке и в центре города.

На адресных табличках запретят размещать рекламу и другую постороннюю информацию. Установлено требование правильного написания наименования элемента улично-дорожной сети с дублированием наименования на карельском языке.

Постановление городской администрации вступит в силу 1 сентября 2021 года. В течение полугода после этого все городские таблички должны быть приведены в соответствие с новыми требованиями. Фото мэрии Петрозаводска