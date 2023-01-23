78 уголовных дел о фейках про вооруженные силы переданы в суды

В 2022 году 187 преступлений, связанных с распространением фейков о ВС РФ, зафиксировано после введения в действие статьи 207.3 УК РФ, рассказал «Известиям» генпрокурор России Игорь Краснов.

Генпрокурор отметил, что возбуждено 78 уголовных дел о фейках, в суды направлены материалы в отношении 67 человек.

Стоит отметить, что в Госдуме считают необходимым внесение поправок в Уголовный кодекс РФ, предусматривающих лишение деятелей культуры госнаград за публичную дискредитацию Вооруженных сил России. // фото: freepik.