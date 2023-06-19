19 июня 2023, 10:10
73-летний водитель на «Поло» травмировал 78-летнего пешехода
После аварии в Петрозаводске ГИБДД обратилась и к водителям, и к пешеходам
В Госавтоинспекции Петрозаводска поделились подробностями жесткой аварии с участием велосипедиста на набережной Варкауса. Момент ДТП попал на видео.
Пешехода на «зебре» сбил автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 73- летнего водителя. В результате аварии травмы получил 78-летний пешеход.
В ГИБДД призвали водителей заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и быть готовыми к пропуску пешехода. Пешеходам перед выходом на проезжую часть следует неоднократно убедиться в безопасности, в том, что водители видят пешехода и готовы пропустить. // фото пресс-служба ГИБДД Петрозаводска