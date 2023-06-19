«Крови было прилично» - велосипедиста сбили на пешеходном переходе

На набережной Варкауса в районе пересечения с улицей Мурманская в столице Карелии произошла авария с участием велосипедиста. Все случилось 18 июня в 21:15.

Велосипедист переходил дорогу по пешеходному переходу, когда на него налетел автомобиль. Удар был такой силы, что пешехода подбросило вверх и вперед на несколько метров. После столкновения пешеход лежал неподвижно, к нему подбежали водитель с пассажиром и другие участники движения.

«Проезжал там минут 5-10 спустя, крови было прилично. Чел был в сигнальном жилете»,

- написал один из участников VK-сообщества «ДТП Петрозаводска и Карелии».

«Как-то он не убедился, что пропускают. Вышел на ПП без остановки. Но водитель, безусловно, не тошнил и везде успел», - прокомментировали в паблике.

Момент ДТП запечатлела камера наблюдения CityLink. // фото скриншот видео