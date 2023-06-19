Два автомобиля жестко столкнулись в центре Петрозаводска

Жесткое столкновение в центре Петрозаводска попало на видео.

Дорожный инцидент произошел 18 июня в 12:26 на перекрестке улиц Гоголя-Анохина.

Один из автомобилей двигался по Гоголя вверх, другой выезжал на перекресток со стороны Анохина.

От удара оба автомобиля оказались за пределами перекрестка, один из них наехал на припаркованную машину. Транспортные средства получили механические повреждения. // видео VK-паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии»/ фото скриншот