Вор вывез металлические изделия на садовой тачке и сдал в металлолом

Сварщик из Олонца заявил в полицию о краже. Кто-то украл заказы, которые он сделал. В числе похищенного оказался новый отопительный котел, радиаторы, металлические ящики для инструментов. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к краже причастен 20-летний молодой человек, ранее имевший проблемы с законом.

Он рассказал, что вывез металлические изделия на садовой тачке и сдал в пункт металлолома. Ему удалось выручить 4 500 рублей, деньги он потратил. Полиция завела уголовное дело о краже. // фото unsplash.com