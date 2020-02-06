06 февраля 2020, 21:55
Общество

6 февраля: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

— Карельских добровольцев оценили российские и мировые знаменитости. Карельская группа взаимопомощи онкопациентам признана лучшей в России.

Карельский город вошел в десятку наиболее интересных для детей. Среди десяти популярных городов для экскурсионных поездок карельский стал самым дорогим.

Спортзал с трибунами откроется в новой школе на Древлянке. Компания КСМ рассказала, чем новое учебное заведение в карельской столице будет отличаться от зданий, построенных во времена СССР.

В ближайшие часы на Карелию обрушатся сильный ветер и снегопад. МЧС предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных явлениях.

Данные о погибших уроженцах Карело-Финской ССР доступны в интернете. Записи о 198 уроженцах Карело-Финской ССР внесены в электронную Книгу памяти Калининградской области.

Смертельная авария произошла сегодня в Медвежьегорском районе. «Форд Фьюжен» и автобус ПАЗ столкнулись 6 февраля на 6 км дороги поселка Повенец – 9-й шлюз ББК.

Анализы на коронавирус студента из Карелии «гуляют» по России. Главный инфекционист Карелии Михаил Тищенко рассказал, что больной выздоровел, так и не дождавшись точного диагноза.

Власти Прионежья рассказали, уволят ли директора Шуйской школы. Глава администрации Прионежского района дал понять, что не обязан отчитываться, кого и за что отправляет в отставку.

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