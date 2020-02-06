Данные о погибших уроженцах Карело-Финской ССР доступны в интернете

Жители Петрозаводска могут узнать места захоронения родственников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Как рассказали в пресс-центре администрации Петрозаводска, данные о 145 тысячах советских воинов, павших в боях на территории Восточной Пруссии, внесены в электронную Книгу памяти Калининградской области.

В базе находятся записи о 198 уроженцах Карело-Финской ССР, которые захоронены под Калининградом, в Польше и Литве.

На страницах Книги памяти можно узнать, как погиб родственник: например, в плену или бою, а также место его службы и захоронения.