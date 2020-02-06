В ближайшие часы на Карелию обрушатся сильный ветер и снегопад

Непогода зачастила в Карелию: сотрудники МЧС опубликовали очередное предупреждение. На этот раз жителям республики стоит ожидать сильных осадков и шквалистый вечер. В ведомстве прогнозируют метели уже в ближайшие несколько часов.

«По южным и центральным районам республики ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 15-20 м/с, местами метель, низовая метель»,

- уточняется в информационном сообщении МЧС.

Под действие неблагоприятного явления могут попасть Петрозаводский городской округ и Кондопожский, Лахденпохский, Муезерский, Медвежьегорский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский муниципальные районы.

Кроме того, существует вероятность (0,4) возникновения обрывов ЛЭП, падения деревьев и возникновением ДТП.