На набережной Онего вовсю идет подготовка к фестивалю "Гиперборея"

По традиции на фестивале "Гиперборея" будет три номинации: «ледовая скульптура», «большой снежный куб» и «малый снежный куб». В каждой участвуют по 10 команд. И они уже вовсю работают над своими будущими снежно-ледяными шедеврами. Наш оператор Евгений Евдокимов прогулялся по набережной с камерой. Вот что из этого вышло.