В Карелии снизилась младенческая смертность

В Карелии в январе – декабре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года улучшились основные демографические показатели, сообщили в пресс-службе правительства.

По данным Росстата, коэффициент общей смертности в 2019 году составил 14,3 промилле, что на 3,4% меньше, чем в 2018 году. Таких значений удалось достигнуть впервые с 1998 года.

Показатель смертности от болезней кровообращения снизился на 6,5%, от новообразований, в том числе злокачественных, - на 7,4%. Ранее в Минздраве республики огласили статистические данные по онкологическим заболеваниям. По словам специалистов, в Карелии около 17 тысяч больных онкологией, а смертность пять лет снизилось на 3,1%.

По сообщению правительства, в 2019 году в республике не было зарегистрировано ни одного случая материнской смертности. Также показатель младенческой смертности в Карелии оказался ниже чем по стране.

«Если по результатам 2019 года, по данным Росстата, показатель (прим.ред. младенческой смертности) в Карелии составил 4,6 промилле, то по стране данный показатель составил 4,9 промилле. Для сравнения, по итогам 2018 года в России был показатель 5,1, в Карелии он составлял 5,6 промилле»,

- сказал министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.