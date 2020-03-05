5 марта: главные видео, фото и новости дня

— Глава Минздрава Карелии не исключил угрозу пандемии из-за коронавируса. Минздрав РК подготовил заявку на выделение денег из республиканского бюджета для борьбы со страшной болезнью.

— Школьники Карелии смогут летом кататься на поездах за полцены. Воспользоваться скидкой могут дети от 10 до 17 лет с начала и до самого конца летних каникул.

— В Карелии отказались от мусоросортировочной линии в Пиндушах. Компании, намеревавшейся построить в поселке Медвежьегорского района мусоросортировочное предприятие, предложили альтернативные варианты.

— В Медвежьегорском районе платежки за соцнаем пришли на умерших людей. Администрация Медвежьегорского района отправляла квитанции об оплате даже на развалюхи и сгоревшие дома.

— Петрозаводчанкам предложили отметить 8-е марта уборкой дома. Праздник с тряпкой в руках: маркетологи петрозаводского гипермаркета решили «поздравить» женщин скидкой на ведра и швабры в Международный женский день.

— Мэрия определила подрядчика по установке стелы в Петрозаводске. Возведением сооружения «Город воинской славы» займется компания из Санкт-Петербурга.

— Обломки размером с кулак обвалились с дома в центре Петрозаводска. Горожанин призывают быть предельно внимательными, перемещаясь по тротуарам.

— Девушка из Петрозаводска попала в коронавирусный карантин в Петербурге. Студенты СЗГМУ им. Мечникова заперты на две недели в своих общежитиях из-за заболевшего коронавирусом товарища.

— Систему оплаты отпусков, больничных и декретов изменят в России. Целью нововведения называют обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров.

— Парфенчиков назвал одну из сложнейших задач на ближайшие годы. Глава Карелии заявил, что у властей нет времени на раскачку в решении вопроса расселения аварийного жилья в Суоярвском районе.