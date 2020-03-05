05 марта 2020, 21:55
Общество

5 марта: главные видео, фото и новости дня

События в мире, России и Карелии в заголовках портала «Петрозаводск говорит»

Глава Минздрава Карелии не исключил угрозу пандемии из-за коронавируса. Минздрав РК подготовил заявку на выделение денег из республиканского бюджета для борьбы со страшной болезнью.

Школьники Карелии смогут летом кататься на поездах за полцены. Воспользоваться скидкой могут дети от 10 до 17 лет с начала и до самого конца летних каникул.

В Карелии отказались от мусоросортировочной линии в Пиндушах. Компании, намеревавшейся построить в поселке Медвежьегорского района мусоросортировочное предприятие, предложили альтернативные варианты.

В Медвежьегорском районе платежки за соцнаем пришли на умерших людей. Администрация Медвежьегорского района отправляла квитанции об оплате даже на развалюхи и сгоревшие дома.

Петрозаводчанкам предложили отметить 8-е марта уборкой дома. Праздник с тряпкой в руках: маркетологи петрозаводского гипермаркета решили «поздравить» женщин скидкой на ведра и швабры в Международный женский день.

Мэрия определила подрядчика по установке стелы в Петрозаводске. Возведением сооружения «Город воинской славы» займется компания из Санкт-Петербурга.

Обломки размером с кулак обвалились с дома в центре Петрозаводска. Горожанин призывают быть предельно внимательными, перемещаясь по тротуарам.

Девушка из Петрозаводска попала в коронавирусный карантин в Петербурге. Студенты СЗГМУ им. Мечникова заперты на две недели в своих общежитиях из-за заболевшего коронавирусом товарища.

Систему оплаты отпусков, больничных и декретов изменят в России. Целью нововведения называют обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров.

Парфенчиков назвал одну из сложнейших задач на ближайшие годы. Глава Карелии заявил, что у властей нет времени на раскачку в решении вопроса расселения аварийного жилья в Суоярвском районе.

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