Парфенчиков назвал одну из сложнейших задач на ближайшие годы

Глава Карелии Артур Парфенчиков по итогам рабочей поездки в Суоярвский район назвал решение задачи расселения аварийного жилья в районе одной из сложнейших задач, которые предстоит решить карельской власти в ближайшие годы. Об этом губернатор написал на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, по действующей программе, рассчитанной на период с 2019 по 2025 годы, в Суоярвском районе под расселение попадают 135 многоквартирных домов общей площадью 40 тысяч кв. метров. Это 25 процентов всего жилфонда, подлежащего расселению в республике.

Поэтому времени на раскачку нет. Тем более, что мы планируем завершить программу раньше, в 2023 году, - написал Парфенчиков. - Для расселения используем три возможных способа: выплата компенсации (от жителей Суоярвского района поступило уже 41 заявление), приобретение жилья на вторичном рынке, строительство нового жилья.

Один из ключевых вопросов, который определяет начало строительства в Суоярви, это новые водоочистные сооружения. Договор на их проектирование уже подписан, проект должен быть готов к сентябрю этого года.

А значит, уже в следующем году мы сможем заявиться на программу «Чистая вода» для финансирования строительства очистных сооружений из федерального бюджета и приступить к строительству новых домов для расселения,

- отметил глава Карелии.

Получить новое жилье взамен аварийного можно не только в родном городе или поселке, но и в других районах. Так, например, 86 жителей Суоярви изъявили желание переехать в Кондопогу, где будут построены два многоквартирных дома. Есть также заявления на Олонец, Мелиоративный и другие населенные пункты.