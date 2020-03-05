ГИБДД будет ловить пьяных водителей в Петрозаводске

6 и 8 марта Госавтоинспекция Петрозаводска проведет профилактическое мероприятие по массовой проверке водителей «Контроль трезвости». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть внимательнее на дороге, строго соблюдать правила дорожного движения, не допускать управления транспортом в состоянии опьянения. За подобное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена уголовная ответственность.

В Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Телефон дежурной группы ГИБДД Петрозаводска - 715-900, 78-44-44.