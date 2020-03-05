Систему оплаты отпусков, больничных и декретов изменят в России

С 2021 года в России изменится система оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. Их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Такую систему называют более удобной для работников. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Документ внесут на рассмотрение в Госдуму в декабре. Однако глава российских профсоюзов Михаил Шмаков считает распространение инициативы на всю страну преждевременным, поскольку содержание законопроекта профсоюзам не известно.

Целью инициативы является обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о том, чтобы все положенные компенсации, пособия по беременности и родам, а также отпуска сверх установленных Трудовым кодексом, выплачивались непосредственно ФСС.

Депутат Андрей Исаев пояснил, что инициатива дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также граждане могут чувствовать себя спокойнее. По его словам, сегодня россияне часто боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декрет, опасаясь конфликта с работодателем.