Министр назвал «отмирающие» в России профессии

Некоторые профессии могут исчезнуть в России в скором времени. В частности, в группу риска попали бухгалтера и охранники. Министр финансов РФ Антон Силуанов включил эти профессии в число «отмирающих». Слова чиновника передает ТАСС.

Отмирает целый ряд профессий. Скоро профессия бухгалтера будет не то что не нужна, количество их будет сокращаться. Говорят, что Россия - страна охранников. Куда не войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего? Для обеспечения безопасности. Сейчас есть целые системы, пожалуйста, - мониторинг, камеры и так далее. Вместо пяти охранников можно иметь одного,

- отметил Силуанов.

Он добавил, что при этом увеличивается разрыв между богатыми и бедными слоями населения.

«Когда мы применяем новые технологии, современные машины или искусственный интеллект, многие говорят, что это ставит под угрозу целый ряд профессий, что справедливо. На самом деле и да, и нет, потому что новые технологии создают и новые возможности, но с другой стороны растет очень сильный разрыв между теми богатыми людьми, которые создают эти технологии, являются владельцами фирм, и работниками, которые работают в этих компаниях. Разрыв между богатыми и более бедными людьми сейчас особо актуален для западных стран, стран с развитой экономикой, да и для России тоже», - добавил Силуанов.