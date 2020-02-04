4 февраля: главные видео, фото и новости дня

— Артур Парфенчиков выразил соболезнования семье погибшего сварщика. Семье Матвея Кучерова, погибшего при обрушении СКК «Петербургский», будет оказана необходимая помощь, заявил глава Карелии.

— Труп женщины нашли в Петрозаводске. Тело было обнаружено на пепелище сгоревшего здания на улице Плеханова.

— В Минздраве прокомментировали информацию о вспышке менингита в Карелии. В нашей республике зафиксированы лишь единичные случаи воспаления оболочек головного мозга в результате вирусной или бактериальной инфекции.

— Девушка погибла в аварии на трассе «Кола» в Карелии. Столкновение грузовика и легкового автомобиля в Лоухском районе привело к гибели 24-летней жительницы Мурманской области.

— Китаец четвертые сутки ждет результаты теста на коронавирус в Карелии. Главный инфекционист республики Михаил Тищенко рассказал, почему биоматериалы так долго изучают в лаборатории Санкт-Петербурга.

— Депутаты проиндексируют единовременные выплаты ветеранам труда Карелии. В ЗС РК поступил законопроект, направленный на исполнение решения Конституционного суда республики, вставшего на сторону пожилых людей.

— Житель Сегежи убил женщину и спрятал ее тело в шкафу. Ранее судимый 37-летний мужчина проведет в колонии строго режима ближайшие 13 лет.

— Сегежский ЦБК рассказал об итогах проверок выбросов в атмосферу. За пределами комбината опасных для здоровья концентраций вредных веществ специалистами не выявлено.