Девушка погибла в аварии на трассе «Кола» в Карелии

3 февраля в Лоухском районе Карелии на трассе «Кола» в ДТП погибла девушка. Об этом сообщили в ГИБДД республики.

По предварительным данным, в 17:04 на 1037-м км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск 55-летний водитель автомобиля «Субару» (двигаясь в направлении Мурманской области) допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Форд».

В результате ДТП погибла 24-летняя пассажирка автомобиля «Субару» (жительница Мурманской области). Еще одна 20-летняя пассажирка, тоже жительница Мурманской области, и водитель «Субару» получили травмы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.