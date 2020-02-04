04 февраля 2020, 11:01
Девушка погибла в аварии на трассе «Кола» в Карелии
Столкновение грузовика и легкового автомобиля в Лоухском районе привело к гибели 24-летней жительницы Мурманской области
3 февраля в Лоухском районе Карелии на трассе «Кола» в ДТП погибла девушка. Об этом сообщили в ГИБДД республики.
По предварительным данным, в 17:04 на 1037-м км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск 55-летний водитель автомобиля «Субару» (двигаясь в направлении Мурманской области) допустил занос автомобиля на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «Форд».
В результате ДТП погибла 24-летняя пассажирка автомобиля «Субару» (жительница Мурманской области). Еще одна 20-летняя пассажирка, тоже жительница Мурманской области, и водитель «Субару» получили травмы.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливаются.