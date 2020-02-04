Воры разобрали котельную в Карелии на металлолом

Жители одного из поселения Олонецкого района решили незаконно обогатиться за счет местной котельной. Выяснилось, что в здании находились металлические конструкции, которые и стали предметом интереса троих злоумышленников. Инцидент произошел в конце декабря 2019-го года, рассказали в МВД по Карелии.

Подозреваемые признались стражам порядка, что знали о том, что здание не эксплуатируется, не оснащено сигнализацией и никем не охраняется. Поэтому в течение недели мужчины проникали внутрь, демонтировали конструкции и выносили их на улицу.

По их словам, они хотели закончить демонтаж и разово увести все в пункт приема металлолома. Но их замыслу воспрепятствовали сотрудники полиции. Теперь в отношении охотников за металлоломом возбуждено уголовное дело.