Стали известны подробности пожара на Ключевой в Петрозаводске

Стали известны подробности возгорания в пятиэтажном жилом доме на улице Ключевой в карельской столице. Пожарные сработали так хорошо, что хозяйка квартиры поблагодарила их за профессионализм.

Как нам рассказал источник близкий к МЧС по РК, в понедельник, 3 февраля, в 14:17 на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме. Из поступившего звонка следовало, что горит квартира на третьем этаже.

На место происшествия в полном составе выехал дежурный караул пожарно-спасательной части №1 города Петрозаводска под руководством начальника караула старшего лейтенанта Михаила Полукеева.

До прибытия пожарных хозяйка квартиры, понимая, что ей самостоятельно своими силами не справиться с возгоранием вместе с сыном покинули горящую квартиру, прихватив с собой собаку и кошку. Пожарных они уже встречали возле подъезда.

Брандмейстеры, узнав от хозяйки, что пожар произошел на кухне в электроплите, взяв с собой огнетушители, поспешили в квартиру. В течение пары минут, огненный инцидент был исчерпан. Квартира была спасена от огня. В результате пожара был поврежден электрический кабель плиты встроенной в кухонный гарнитур.

После того, как все закончилась, взволнованная хозяйка поблагодарила городских пожарных за профессиональную работу и быструю ликвидацию пожара с минимальным ущербом. По предварительным данным специалистов, пожар на кухне произошел из-за аварийного режима работы электрооборудования.