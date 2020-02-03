Пожар в жилом доме произошел на Ключевой в Петрозаводске

Пожар в жилом доме сегодня днем произошел в карельской столице, сообщает МЧС по РК.

«В 14:17 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (8 чел., 2 ед. техники) привлекалось для ликвидации пожара в жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, ул. Ключевая д. 4. В 14:27 пожар ликвидирован»,

– говорится в сообщении ведомства.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить в Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.