ГИБДД оштрафует вылетевшего из машины после ДТП на Кукковке пассажира

Госавтоинспекция карельской столицы составила в отношении вылетевшего на дорогу после аварии на Кукковке молодого человека административный материал за нарушение ПДД для пассажиров.

Напомним, 30 января в 19.46 на перекрестке улиц Ровио и Сортавальская столкнулись «Опель» и ВАЗ. В момент аварии пассажир ВАЗа вылетел из автомобиля. На следующий день пассажир и водитель ВАЗа обратились в лечебное учреждение, где им было назначено лечение.



По сообщению Госавтоинспекции, молодой человек находился на переднем пассажирском сиденье и не был пристегнут ремнем безопасности.