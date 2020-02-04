Психиатр назвал самый опасный алкогольный напиток

Психиатр, нарколог, врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук Даниил Покровский в беседе с «Вечерней Москвой» поделился мнением об опасности для россиян пива. По мнению специалиста, этот напиток следует запретить.

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт»,

- считает врач. Он объяснил, что кобальт кардиотоксичен. А хмель поглощает из земли тяжелые соединения.

По его словам, в бутылке объемом 375 миллилитров содержится предельно допустимая для человека суточная доза кобальта. Показатель не зависит от стоимости напитка.

«Металлы, содержащиеся в пиве и пивных напитках, вызывают кардиопатию, ожирение сердца, за патологией нередко следует смерть больного»,

- утверждает врач.

Он напомнил, что в средние века художники работали с токсичной краской и не доживали до старости. Нарколог пояснил, что любители пива также могут отравиться кобальтом. Наименее вредным алкоголем он назвал красное сухое вино.