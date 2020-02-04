Жителям аварийных домов Суоярви предложили переехать в другие районы

В Суоярвском районе до 2025 года необходимо расселить 40,5 тыс.кв.м. к этому времени улучшить жилищные условия должны 2 232 человека, проживающие в 135 аварийных домах, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

В правительстве республики прорабатывают вопросы строительства двух новых домов на улице Ленина. Поскольку некоторые участки почвы в том районы болотистые, то перед началом работ строители дадут оценку возможности возведения домов. Еще одна проблема, препятствующая началу стройки, – низкое качество воды в Суоярви. Для ее решения требуются канализационные очистные сооружения, водозабор, водопроводные очистные сооружения. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация.

Некоторые жители Суоярви, участвующие в программе, захотели получить квартиры в других населенных пунктах. По словам и.о. министра строительства, ЖКХ и энергетики РК Виктора Россыпнова, возможности предоставить жилье в Петрозаводске нет из-за дефицита земельных участков и необходимости расселения собственного аварийного фонда. Однако жители района могут переехать в Кондопогу. Также квартиры для переселенцев могут быть приобретены в новом доме в поселке Марциальные Воды в 50 км от Петрозаводска. Также возможно переселение в другие районы республики, но во вторичное жилье.

Еще один вариант - возмещение за изымаемое жилье. Стоимость компенсации определяется индивидуально, по результатам оценки жилья. Для этого нужно подать заявление в администрацию для проведения оценки. Если жители не согласятся с предложенной оценкой, то можно заказать независимую оценку или отказаться от сделки. По словам Россыпнова, важно, чтобы собственники аварийного жилья в ближайшее время определились со способом расселения и своевременно обратились с заявлением в администрацию города.

Жители Суоярвского района могут обратиться за консультацией в отдел расселения аварийного жилья и капремонта министерства: (814-2) 76-61-35 и задавать вопросы Россыпнову в соцсети.