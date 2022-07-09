39 мужчин ушли в декрет в Карелии

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет в Карелии сейчас получают 4 254 человек. Основная часть – мамы, но правом ухаживать за детьми также воспользовались 39 отцов. Самому младшему − 23 года, а старшему – 52, рассказали в региональном отделении фонда соцстрахования.

В учреждении пояснили, что воспользоваться правом на отпуск по уходу за ребенком до полутора лет и получать пособие мужчина может только после окончания отпуска по беременности и родам у матери ребенка. Когда папа находится в отпуске, за ним сохраняется место работы, а время в отпуске идет в трудовой стаж.

Размер пособия равен 40% среднего заработка того, кто оформил отпуск по уходу за ребенком. При расчете учитывается средний заработок за два года. Максимальный размер выплат с начала этого года вырос до 31 282,82 рублей (в прошлом году - 29 600,48). Минимальный размер пособия с 1 июня составляет всего 7677,81 рублей. В районах и местностях Карелии, где применяются районные коэффициенты, базовая сумма увеличивается на районный коэффициент.

Ежемесячно на выплату пособий по уходу за детьми до полутора лет в Карелии отделение фонда направляет около 44 миллионов рублей. (фото unsplash.com, Wes Hicks)