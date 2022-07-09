Сделал сам. Житель Карелии ездит на дачу в ретромобиле

Текст: Алина Гапеева

Правда, есть у Александра и современное комфортабельное авто. Но старые автомобили, как он признается, ему особенно интересны. Этот «Запорожец» самый старый, но есть и другие, помоложе, в его ретроавтопарке. Александр Михайлович рассказал, как у него появлялись уникальные автомобили прошлого века: ГАЗ-21 «Волга» (1961 года выпуска),

«Москвич-407», выпущенный в 1966 году, «Жигули», которому исполнилось 46 лет, германский «Трабант» Р-601 (1980 года выпуска). Старые машины он покупал за небольшие деньги, а «копейка» ему досталась от отца.

Вторая жизнь «Запорожца»

Увлечение ретромобилями началось в 2006 году.

— В заброшенном служебном гараже на вечном приколе стоял гнилой ЗАЗ-965. Старенький «Запорожец» просто-напросто могли распилить на металл, — рассказывает Александр. — Мне почему-то стало жалко, что такая реликвия погибнет, и тогда у меня появилась идея воссоздать автомобиль. Я купил его, кое-что подварил, своими руками подкрасил. Теперь он служит мне верой и правдой.

Владелец редкого транспортного средства не без гордости сообщил, что проходимость у «запора» вполне приличная, и он не раз ездил на машине в лес.

Александр Базанков рассказал, что дефицита автозапчастей он не испытывал – все можно найти в интернете. Некоторые детали российских машин универсальны и неплохо подходят для ретромобиля.

Маленькая машина большой страны

«Запорожец», выпущенный в шестидесятых годах прошлого века, был своеобразным показателем достатка советских граждан. В настоящее время эти авто сохранились лишь у единиц, так что «Запорожец» теперь превратился в раритет.

Между тем именно ЗАЗ-965 обладал рядом интересных особенностей, присущих только ему. Он маленький, полукруглый. Из-за своего внешнего вида к нему накрепко прикрепилось название «горбатый». Такая форма объясняется тем, что для размещения мотора сзади заднюю крышку пришлось сильно изогнуть. Еще этот автомобиль необычен тем, что дверь в салон открывается в «неправильную» сторону – назад. Это еще не все. Охлаждение двигателя воздушное. К тому же у автомобильчика впереди красуется надпись «Запорожець» с мягким знаком.

Экспонат на дороге

Следует отметить, что разгоняется ветеран советского автопрома не так быстро, как хотелось бы. Да и подъемы в горки ему даются непросто.

— Однажды я заметил, как на трассе позади меня выстроилась вереница автомобилей, — смеется Александр Михайлович. – Никто из водителей современных авто даже не попытался обогнать. Оказывается, на дороге тоже проявляется почтительное отношение к старшим по возрасту.

Появление старенького «Запорожца» на проезжей части обычно вызывает бурную реакцию у людей. Многие оборачиваются, восхищаются, поднимая вверх большой палец, и еще долго провожают странную машину глазами.

Несмотря на неказистый вид, к автомобилю ЗАЗ-965 во все времена относились по-доброму. Сейчас даже с уважением, как к ветерану автомобильной промышленности. Не беда, что микролитражный «Запорожец» тесноват и шумен, не слишком быстр и не так чтобы уж очень надежен. Он ведь первый!

Александр Михайлович планирует постепенно восстановить все имеющиеся у него старые машины и впоследствии демонстрировать их на выставках. // Фото автора и из личного архива Александра Базанкова