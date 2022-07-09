Минприроды разъяснило правила посещения лесов в Карелии

В Карелии установлен особый противопожарный режим, разводить костры запрещено. В пяти районах республики сохраняется режим ограничения пребывания граждан в лесах. Правила посещения лесов разъяснили в региональном Минприроды.

«До 10 июля в Медвежьегорском, Олонецком, Муезерском, Суоярвском, Сегежском районах продлится режим ограничения пребывания граждан и въезда в них транспортных средств. В этих районах повышен риск возникновения лесных пожаров по погодным условиям»,

- прокомментировали в ведомстве.



Ограничение посещения лесов означает, что на отдельных лесных участках лесные инспекторы с сотрудниками правоохранительных органов выставят посты и могут отказать гражданам на въезд в лес, если будет повышенный класс пожарной опасности (4, 5 классы) или вблизи будут проводиться работы по тушению лесного пожара.

При этом запрета на посещение лесов Карелии нет, подчеркнули в Минприроды.

Особый противопожарный режим будет действовать до принятия соответствующего решения о его отмене, в зависимости от складывающейся лесопожарной и метеорологической обстановки.

С начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 44 лесных пожара на общей площади 100 га. Все пожары ликвидированы в первые сутки. (фото unsplash.com, kazuend)